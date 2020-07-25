Рыбаку из Украины грозит уголовная ответственность за незаконное пересечение границы

Рыбаку из Украины грозит уголовная ответственность за незаконное пересечение границы

Пограничники на КПП “Тудора” задержали рыбака из Украины, который незаконно пересёк государственную границу. Мужчина не смог объяснить своё присутствие на молдавском берегу Днестра, так как тайком проник на территорию РМ. 

По данным пресс-службы ведомства, пограничники проверяли документы группы людей, которые рыбачили на берегу Днестра. В результате был идентифицирован гражданин соседней страны, который “зайцем” проскочил на территорию РМ. Речь идёт о 57-летнем жителе Одессы.

Нарушителя передали правоохранителям Украины. Ему грозит уголовная ответственность за незаконное пересечение границы.

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