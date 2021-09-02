Рыбачили в заповеднике: пограничники поймали двух нарушителей

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Двое жителей села Слобозия Маре Кагульского района рыбачили в озере Белеу, расположенном на территории природного заповедника “Прутул де Жос”. Более того, нарушители приехали к озеру на мотоцикле без регистрационных номеров и документов.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, инцидент был зарегистрирован накануне в селе Слобозия Маре. Стражи границы заметили, как двое мужчин закинули в озеро сети и уехали.

Нарушителей задержали. Правоохранители выяснили, что ранее они привлекались к административной ответственности за подобные нарушения. На этот раз мужчины с помощью 500 метров сети поймали 7 кг рыбы и 7 кг раков.

За незаконное нахождение в приграничной зоне мужчин оштрафовали на 12 у.е.

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