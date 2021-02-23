Рыбачили в приграничной зоне: нарушителей оштрафовали (ВИДЕО)

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Мобильная группа Пограничной полиции заметила двух человек в лодке на озере Белеу. Увидев правоохранителей, граждане бросили её на берегу и сбежали.

В лодке пограничники обнаружили 800 метров сетей и 3 кг рыбы разных видов. Рыболовные снасти вместе с лодкой были изъяты, а рыба – выпущена в озеро.

В ходе расследования был установлен владелец лодки. Мужчина заявил, что её у него якобы украли, однако не смог объяснить, почему не уведомил об этом правоохранителей. За нарушение режима приграничной зоны ему предстоит выплатить штраф в размере 12 у. е.

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