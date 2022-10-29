Рыба с паразитами едва не попала на столы школ, детских садов и центров размещения

Рыба с паразитами едва не попала на столы школ, детских садов и центров размещения

Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) провели ряд проверок в столовых детских садов, школ и центров размещения, в результате которых были обнаружены три партии замороженной рыбы с паразитами. 

– В ходе проверок был произведен отбор проб пищевых продуктов. Таким образом, были обнаружены три партии замороженной рыбы с паразитами, – сообщили в ведомстве.

После получения результатов лабораторных исследований некачественная рыба была изъята.

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