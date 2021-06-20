Русская православная церковь передала Молдове 2 тысячи доз вакцины “Спутник V”

Русская православная церковь передала Молдове 2 тысячи доз вакцины “Спутник V”

В Молдову при содействии Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) были доставлены 2 тысячи доз российской вакцины от коронавируса “Спутник V”. Об этом сообщается на официальном сайте Московской патриархии. 

– Переданную в качестве гуманитарной помощи вакцину будет распространять Православная церковь Молдовы, – говорится в сообщении.

Вакцина “Спутник V” была одобрена в Молдове в феврале 2021 года. Ранее Россия направила в республику 172 тысячи доз препарата, пишет ТАСС.

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