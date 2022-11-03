Румынский телеведущий возмущён заявлениями Санду: Невообразимая наглость! (ВИДЕО)

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Майя Санду призвала граждан Румынии экономить электроэнергию, чтобы и Молдове её хватило. Заявление молдавского президента возмутило румынского телеведущего. В прямом эфире он назвал это “невообразимой наглостью”.

– Приезжаешь попрошайничать, живёшь на подачки. Электроэнергию, которую они сейчас потребляют, Румыния и так по сусекам наскребла. И после этого она приезжает и говорит мне: “Эй, чудак, отключи-ка две лампочки, чтобы у Молдовы была электроэнергия”, которую они, ко всему прочему, просят продавать им в среднем за полцены от той, что на румынском рынке. Что ещё мы должны сделать? Подставить им голую задницу, чтобы нас отшлёпали? – возмутился ведущий.

Напомним, находясь с визитом в соседней стране, Майя Санду заявила, что Молдова может позволить себе покупать электричество по той цене, которую нам предлагает Румыния, и что “мы хотели бы делать это и дальше”.

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