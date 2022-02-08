Румынский опрос: антирейтинг Санду выше, чем Додона

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Майя Санду продолжает терять позиции. Новый опрос общественного мнения, проведённый компанией CBS-AXA по заказу Idis Viitorul и румынского Института политических наук и международных отношений «Ион Брэтиану», показывает, что антирейтинг Санду уже выше, чем Додона.

Так, президенту не доверяют почти 60%. У председателя Молдавско-Российского Делового Союза этот показатель ниже. Более того, и рейтинг доверия у Игоря Додона выше, чем у Майи Санду.

Опрос общественного мнения проводился с 25 января по 5 февраля. В нём приняли участие 1134 человека. Погрешность составляет +/-3%.

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