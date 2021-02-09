Румынские структуры займутся скрытым имуществом Аллы Немеренко

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Национальное антикоррупционное управление и Национальное агентство по неподкупности Румынии должны проверить тайное имущество советника молдавского президента Аллы Немеренко. Так считают депутаты ПСРМ. Учитывая то, что в 2016 году Немеренко занимала должность советника румынского министра здравоохранения Влада Войкулеску, а часть её владений и компаний находятся в соседней стране, сегодня социалисты попросили данные структуры провести расследование по этому поводу.

Как отметил на своей странице в соцсети депутат ПСРМ Владимир Односталко, доходы одной из компаний семьи Немеренко в Румынии резко выросли именно в 2016 году – когда она получила должность советника румынского министра. Более того, пансионат “Zimbrii Ceahlăului”, который не был задекларирован, но принадлежит семье советницы Санду, был построен в том числе за счёт европейских фондов, констатирует социалист.

– Попросил НАУ проверить и законность использования европейских фондов в условиях, когда пансионат семьи Немеренко является “закрытого типа” и неясен профиль его деятельности, а также его реальное предназначение. Также хотим узнать, действительно ли Алла Немеренко “хороший человек”, как в этом нас пытается убедить Майя Санду, – подытожил Односталко.

Алла Немеренко данные заявления пока не прокомментировала.

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