Румынские пограничники изъяли контрабандные сигареты из Молдовы на миллион леев (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции Румынии конфисковали более 20 800 пачек контрабандных сигарет из РМ.

Вечером 24 августа пограничники заметили на берегу реки Прут группу граждан, которые пытались переправить крупногабаритные посылки. Заметив правоохранителей, неизвестные бросили посылки и переплыли Прут на молдавскую сторону, пишет deschide.md.

Для задержания лиц были произведены предупредительные выстрелы. В результате было обнаружено 189 560 сигарет (9 478 пачек).

В тот же вечер в другой приграничной зоне была замечена группа человек, разгружающих посылки. Товар был перевезён на лодках из Молдовы в Румынию. Заметив пограничников, граждане также бросили посылки и поспешили скрыться. В итоге было изъято 227 800 сигарет (11 390 пачек).

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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