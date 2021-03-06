Румыния включила Молдову в “жёлтую зону”

Румыния включила Молдову в “жёлтую зону”

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил накануне список государств с высоким эпидемиологическим риском. Республика Молдова вошла в “жёлтую зону”.

Прибывающие из стран указанной зоны граждане должны будут провести 14 дней на карантине, пишет deschide.md. Документ вступает в силу с понедельника, 8 марта.

Полный список государств, включённых в “жёлтую зону”, представлен ниже.

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