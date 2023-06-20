Румыния в 2,5 раза повысила тариф на экспорт электроэнергии в Молдову

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Румыния снова повысила, на этот раз в 2,5 раза, тарифы на импорт и экспорт электроэнергии из и в Республику Молдова и Украину.

Национальное управление по регулированию энергетики Румынии (ANRE) снова повысило регулируемый тариф, применяемый оператором национальной энергетической системы Transelectrica, ко всем запланированным операциям по импорту, экспорту и транзиту электроэнергии с электроэнергетическими системами так называемых «стран периметра», которыми в случае Румынии являются соседние государства, не входящие в ЕС, Республика Молдова и Украина. После повышения тарифа в два раза с 1 сентября 2022 года с 0,6 до 1,2 евро/МВтч плюс НДС, в четверг, 22 июня, он снова увеличится в 2,5 раза – до 3 евро/МВтч плюс НДС.

Увеличение произошло после того, как 18 апреля Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) одобрила увеличение мощности экспорта электроэнергии из континентальной Европы в Украину и Республику Молдова с 850 МВт до 1050 МВт. Импортная мощность была сохранена на уровне 400 МВт, пишет mybusiness.md.

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