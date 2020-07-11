Румыния сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки

Румыния сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки

В соседней стране на 11 июля выявлено самое большое число заболевших с начала пандемии.

Так, за последние 24 часа в Румынии было подтверждено 698 новых случаев COVID-19. Предыдущий “антирекорд” был установлен два дня назад – 614 случаев.

Общее количество заболевших в соседней стране превышает 32 000, пишет digi24.ro. 1 871 человек скончался от осложнений, вызванных коронавирусом.

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