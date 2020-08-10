Румыния сохранила двухнедельный карантин для граждан Молдовы

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Власти Румынии обновили список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, граждане которых обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции при въезде в эту страну. В него вошла и Молдова.

По данным Национального института общественного здоровья Румынии, обновленный список стран, входящих в “желтую” зону, начнет действовать с 11 августа. Кроме Молдовы в него вошли ещё 40 государств, передаёт publika.md. Так, гражданам, пребывающим из этих стран в Румынию, будет рекомендовано оставаться на самоизоляции в течение 14 дней.

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