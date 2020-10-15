Румыния сохранила 14-дневный карантин для граждан Молдовы

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Власти Румынии обновили список стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, граждане которых обязаны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции при въезде. В него вошли 32 государства, в том числе Республика Молдова.

Обновлённый список стран вступил в силу сегодня, 15 октября.

– Сохраняются те же правила. Гражданам, прибывающим из этих стран, нужно предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, если срок пребывания в Румынии не превышает три дня. Если превышает, граждане обязаны соблюдать 14-дневый карантин, но есть возможность сдать тест на коронавирус на восьмой день пребывания. В случае отрицательного результата на десятый день разрешён выход из карантина, – уточнили в Минздраве соседней страны.

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