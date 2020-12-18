Румыния снова внесла Молдову в список стран с высоким эпидемиологическим риском

Румыния снова внесла Молдову в список стран с высоким эпидемиологическим риском

Власти Румынии пересмотрели список государств с повышенным эпидемиологическим риском, передаёт moldpres.md. В обновлённом списке числятся Молдова, Нидерланды, Кипр, Турция и др.

Таким образом, для лиц, прибывающих из стран с повышенным риском эпидемиологической опасности, предусмотрен 14-дневный карантин. Из карантина можно выйти через 10 дней, если на восьмой день карантина сдать тест на COVID-19, результат которого будет отрицательным.

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