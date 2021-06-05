Румыния разрешила въезд гражданам Молдовы

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С 1 июня Румыния сняла запрет на въезд в страну иностранных граждан. Таким образом, все граждане Республики Молдова с биометрическими паспортами могут въезжать в Румынию независимо от цели поездки. Об этом сообщает Посольство Республики Молдовы в Румынии.

Однако для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию, независимо от зоны (зеленая, желтая или красная), в том числе из Республики Молдова, устанавливается карантин сроком на 14 дней. Освобождаются от карантина те, у кого есть документ о вакцинации, или те, кто переболел коронавирусом в течение последних 90 дней.

В то же время существуют исключения для ряда категорий лиц, с которыми можно ознакомится здесь.

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