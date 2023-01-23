Румыния поможет адаптировать молдавское законодательство к европейскому

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Румыния окажет помощь Республике Молдова для адаптации национального законодательства к законодательству Европейского союза. Об этом говорилось на совместном заседании юридических комиссий молдавского и румынского парламентов.

На мероприятии шла речь и об обеспечении свободного обмена юридическими профессиями, в частности профессией адвоката и судебных экспертов, а также о возможности реализации проекта по юридическому образованию в учебных заведениях.

Третье совместное заседание комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Парламента Республики Молдова и комиссии по вопросам права, назначениям, дисциплине, иммунитету и проверкам Сената Румынии состоялось в Бухаресте. Ранее встречи проводились в Кишинёве и Яссах, передаёт ipn.md.

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