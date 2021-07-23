Румыния оставила Молдову в “зелёной зоне”

Румыния оставила Молдову в “зелёной зоне”

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с высоким эпидемиологическим риском. Республика Молдова остаётся в “зелёной зоне”.  

По сообщению румынских властей, эпидемиологические рекомендации вступят в силу в 00:00 25 июля. Люди, прибывающие в Румынию из стран “жёлтой зоны”, не помещаются на карантин, если они вакцинированы или имеют отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часов до въезда.

В “красный список” попали 35 государств, включая популярные туристические направления, такие как Испания и Греция. Люди, прибывающие из этих государств, обязаны самоизолироваться, пишет moldpres.md.

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