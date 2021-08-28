Румыния оставила Молдову в “зелёной зоне”

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Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с повышенным эпидемиологическим риском. Республика Молдова осталась в “зелёном” списке. Это значит, что граждане РМ могут путешествовать в соседнюю страну при наличии отрицательного теста на коронавирус или сертификата о вакцинации.

Румыния обновляет данный список еженедельно. В зависимости от эпидемической ситуации в той или иной стране её включают в “зелёную”, “жёлтую” или “красную” зоны.

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