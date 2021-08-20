Румыния оставила Молдову в “зелёной зоне”

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Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с высоким эпидемиологическим риском. Республика Молдова по-прежнему числится в “зелёной зоне”.

По сообщению румынских властей, эпидемиологические рекомендации вступят в силу с 22 августа.

Люди, прибывающие в Румынию из стран “жёлтой зоны”, не помещаются на карантин, если они вакцинированы или имеют отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часов до въезда. Граждане (даже вакцинированные) из стран “красного списка” обязаны соблюдать 14-дневный карантин, пишет unimedia.info.

Если помещённый на карантин человек сдаёт ковид-тест на восьмой день изоляции, и результат отрицательный, то он может выйти из карантина на десятый день. Освобождаются от карантина дети до 3 лет, а также несовершеннолетние от 3 до 16 лет с отрицательным результатом теста на коронавирус. Кроме того, от карантина освобождаются граждане, планирующие находиться на территории Румынии не более 3 дней.

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