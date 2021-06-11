Румыния оставила Молдову в списке стран “зелёной” зоны

Румыния оставила Молдову в списке стран “зелёной” зоны

Граждане Республики Молдова с биометрическими паспортами по-прежнему могут въезжать в Румынию независимо от цели поездки (например, краткосрочное пребывание или транзит).

Однако для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Румынию, независимо от зоны (зелёная, жёлтая или красная), в том числе из Республики Молдова, устанавливается карантин сроком на 14 дней. Освобождаются от него те, у кого есть документ о вакцинации, или те, кто переболел коронавирусом в течение последних 90 дней.

В то же время существуют исключения для ряда категорий лиц.

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