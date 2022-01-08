Румыния оставила Молдову в списке стран “зелёной зоны”

Румыния оставила Молдову в списке стран “зелёной зоны”

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с высоким эпидемиологическим риском. Республика Молдова остаётся в “зелёной зоне”. 

Таким образом, при въезде в Румынию от карантина освобождаются граждане, которые прошли полную схему вакцинации, переболели коронавирусом за последние 180 дней или предъявили отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 48 часов до въезда.

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