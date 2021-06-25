Румыния оставила Молдову в списке стран “зелёной зоны”

Румыния оставила Молдову в списке стран “зелёной зоны”

Власти Румынии обновили список государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Молдова по-прежнему остаётся в “зелёной зоне”.

Граждане, приезжающие из стран “красной” или “жёлтой” зон, обязаны соблюдать карантин при въезде в Румынию. От него освобождаются лица, у которых есть сертификат о полной иммунизации, справка с отрицательным результатом ПЦР-теста или справка, подтверждающая наличие антител в организме. Карантин не должны соблюдать дети в возрасте до 3 лет, передаёт unimedia.info.

Кроме того, граждане, которые будут находиться на территории Румынии менее трёх дней, также не должны соблюдать самоизоляцию.

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