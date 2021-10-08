Румыния оставила Молдову в списке стран “красной зоны”

0

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список государств с высоким эпидемиологическим риском. Республика Молдова остаётся в “красной зоне”.

Стоит отметить, что в “красный” список вошли четыре страны, а в “зелёный” – восемь, передаёт protv.md.

Прибывающие из “красной зоны” граждане обязаны пройти 14-дневный карантин вне зависимости от того, вакцинирован ли человек, переболел ли он коронавирусом и есть ли у него отрицательный тест на COVID-19. На 8-й день карантина можно сделать тест, и если он окажется отрицательным, на 10-й день можно прекратить самоизоляцию.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.