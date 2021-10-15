Румыния оставила Молдову в списке стран “красной зоны”

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Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список государств с высоким эпидемиологическим риском. Республика Молдова остаётся в “красной зоне”. Документ вступает в силу в воскресенье, 17 октября.



Таким образом, чтобы избежать карантина, при въезде в Румынию граждане Молдовы должны предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесённом заболевании COVID-19 за последние 180 дней. Те, кто отправляется в Румынию не более чем на 3 дня, могут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19.

Такие же правила въезда действуют для граждан Молдовы, у которых есть румынское гражданство, передаёт publika.md.

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