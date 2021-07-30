Румыния оставила Молдову в списке государств с низким эпидемиологическим риском

Румыния оставила Молдову в списке государств с низким эпидемиологическим риском

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список государств с высоким эпидемиологическим риском. Молдова остаётся в числе стран “зелёной зоны”.

Рекомендации вступают в силу 1 августа, пишет moldpres.md.

Граждане, прибывающие в Румынию из стран “красной зоны”, не подвергаются карантину, если они вакцинированы от COVID-19. Кроме того, дети до 6 лет автоматически освобождаются от карантина, а дети от 6 до 16 лет – в том случае, если они предоставят отрицательный результат теста, проведённого не позднее, чем за 72 часа до въезда в страну.

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