Румыния опубликовала список стран, граждане которых освобождены от самоизоляции. Молдовы в нем нет

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Решение властей Румынии освободить от самоизоляции приезжих распространяется на граждан стран ЕС и ряда других государств. В случае отсутствия симптомов коронавируса они не должны будут соблюдать этот режим. Молдовы в списке нет.

Это значит, что граждане нашей страны попадают в так называемую “желтую” зону. Им будет рекомендовано оставаться по приезде на самоизоляции в течение 14 дней.

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