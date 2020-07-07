Румыния опубликовала список стран, граждане которых освобождены от самоизоляции. Молдовы в нем нет

Румыния опубликовала список стран, граждане которых освобождены от самоизоляции. Молдовы в нем нет

Решение властей Румынии освободить от самоизоляции приезжих распространяется на граждан стран ЕС и ряда других государств. В случае отсутствия симптомов коронавируса они не должны будут соблюдать этот режим. Молдовы в списке нет. 

Это значит, что граждане нашей страны попадают в так называемую “желтую” зону. Им будет рекомендовано оставаться по приезде на самоизоляции в течение 14 дней.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md