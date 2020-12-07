Румыния обновила список стран, граждане которых должны по прибытии находиться на карантине. Молдовы в нём нет

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Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран и зон с высоким эпидемиологическим риском. Их граждане должны находиться на 14-дневном карантине по прибытии в соседнее государство.

Молдова не указана в списке, пишет unimedia.info. Это значит, что граждане нашей страны, имеющие право на въезд в Румынию, не будут помещены по прибытии на карантин.

Полный список государств, внесённых в “жёлтую” зону, представлен ниже.

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