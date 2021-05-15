Румыния обновила список “карантинных” стран. Молдова в “зелёной зоне”

Румыния обновила список “карантинных” стран. Молдова в “зелёной зоне”

Власти соседней страны обновили список государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Согласно обновлённым данным, Молдова находится в “зелёной” части списка стран, по приезде из которых самоизоляция не нужна, пишет deschide.md.

Решение, принятое Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям Румынии, вступило в силу с 14 мая. Подробнее с классификацией стран в зависимости от эпидемиологической ситуации можно ознакомиться здесь.

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