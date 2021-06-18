Румыния обновила список “карантинных” стран. Молдова – в “зелёной зоне”

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Власти соседней страны обновили список государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Молдова по-прежнему остаётся в “зелёной зоне”. Более того, согласно обновлённым правилам, граждане, которые будут находиться на территории Румынии менее трёх дней, не будут обязаны соблюдать карантин.



Кроме того, от карантина освобождаются лица, которые предъявят один из нижеперечисленных документов:

сертификат об иммунизации от COVID-19;

отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус;

тест на антитела к COVID-19.

COVID-тесты не требуются от детей в возрасте до 3 лет, передаёт tv8.md.

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