Румыния обновила список “карантинных” стран. Молдова снова в “зелёной зоне”

Румыния обновила список “карантинных” стран. Молдова снова в “зелёной зоне”

Власти соседней страны обновили список государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Молдова остаётся в “зелёной зоне”.

Согласно обновлённому списку, в “безопасную зону” также добавили Финляндию, Мальту, Андорру, Гренландию, острова Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба. Нововведения вступают в силу с 5 сентября, пишет jurnal.md.

Подробнее с классификацией стран в зависимости от эпидемиологической ситуации можно ознакомиться ниже.

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