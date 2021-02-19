Румыния обновила список “карантинных” стран. Молдова остаётся в нём

Румыния обновила список “карантинных” стран. Молдова остаётся в нём

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с высоким эпидемиологическим риском. В него вошла и Республика Молдова. Документ вступил в силу сегодня, 19 февраля.  

Так, граждане нашей страны, прибывающие в Румынию, должны представить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда, а также провести 10 дней в карантине.

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