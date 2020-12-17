Румыния недовольна отменой “закона о миллиарде” и принятием решений в поддержку русскоязычных

Румыния недовольна отменой “закона о миллиарде” и принятием решений в поддержку русскоязычных

На правах “главного партнёра Республики Молдова” власти соседней страны позволили себе прокомментировать вчерашние решения молдавского парламента. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте МИД Румынии. В нём принятые накануне законодательным органом проекты, включая Закон о функционировании языков на территории РМ, называются “недемократичными” и “нетранспарентными”. 

– Румыния считает, что Республика Молдова нуждается в справедливом и эффективном сотрудничестве с финансовыми международными организациями, с ЕС и с соседними государствами, которое должно основываться на взаимном уважении и предсказуемости, потому что только так можно обеспечить своим гражданам процветание. Принятие в подобной манере таких законов, как о функционировании языков на территории РМ, о государственном бюджете, о внесении изменений и дополнений в Кодекс ТВ и радио или отмена “закона о миллиарде” не способствуют этому, – указали в МИД Румынии. 

Стоит отметить, что власти соседней страны были недовольны и принятыми ранее молдавским парламентом решениями – например, о возврате в государственную собственность территории Республиканского стадиона.

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