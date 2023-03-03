Румыния намерена построить понтонный мост через Прут в Леова

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Румыния намерена построить понтонный мост через Прут, чтобы увеличить поставки зерна из Украины.

Правительство Румынии в сотрудничестве с правительством Молдовы построит понтонный мост через пограничную реку Прут, чтобы улучшить транспортировку грузов из Украины, в основном зерна, сообщается на сайте издания «Gospodarka Morska» со ссылкой на госсекретаря Министерство транспорта Румынии Иринел Скриостяну. По словам румынского чиновника, новая понтонная переправа будет построена между сёлами Бумбата (Румыния) и Леова (Молдова). Скриостяну уточнил, что понтонный мост будет использоваться для движения как пассажирского, так и грузового транспорта.

– В последние месяцы правительства Румынии и Молдовы объявили о ряде логистических проектов для улучшения транспортировки товаров из Украины, особенно зерна. Из-за российского вторжения в Украину румынский порт Констанца важен для экспорта зерна из этой страны через Чёрное море, – заключило польское издание, которое цитирует mybusiness.md.

Как сообщалось, в 2022 году Румыния стала крупнейшим импортёром украинских зерновых культур, хотя в 2021 году не вошла даже в топ-20 импортёров. Её доля составляет 13,6% от общей стоимости отгрузок из Украины этой группы грузов за кордон. В 2022 году Румыния увеличила объём импорта из Украины в 690 раз по сравнению с 2021 годом – до $1,24 млрд с $1,8 млн.

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