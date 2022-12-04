Румыния начала экспорт газа в Молдову

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Румыния начала в субботу экспорт газа в Республику Молдова по трубопроводу Яссы-Унгены. Об этом сообщили агентству AGERPRES представители Transgaz.

– В субботу в 13.00 началась транспортировка газа в направлении Румыния — Республика Молдова. Намечено 1 023 266 кубометров. Компрессор работает нормально, – заявили в газотранспортной компании.

Как отметили на предприятии, впервые транспортировка газа из Румынии в Республику Молдова осуществляется по трубопроводу Яссы-Унгены, передаёт moldpres.md.

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