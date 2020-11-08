Руководство страны выступило с поздравлениями по случаю Дня молодёжи

Руководство страны выступило с поздравлениями по случаю Дня молодёжи
Этот день ежегодно отмечается во второе воскресенье ноября.

– Ваш праздник – это праздник устремлений, открытий, осуществления самых смелых надежд и, конечно, же первой любви. От этого этапа зависит вся дальнейшая жизнь – и в личном плане, и в профессиональном. Пусть этот старт будет успешным для всех молодых людей нашей страны. Дороге друзья, вы – умны, талантливы, энергичны и полны энтузиазма. Мы уверены в вашей способности использовать этот бесценный потенциал для продолжения полезных дел, начатых старшим поколением, и поддержим любую новую инициативу, направленную на построение будущего Молдовы таким, каким вы хотите его видеть. Желаю вам крепкого здоровья, веры в собственные силы и светлого будущего! – отметила по этому поводу спикер Зинаида Гречаный. 
– Куда бы вы ни уезжали – на месяц, год или два – вы должны знать, что ваш опыт нужен стране и тем, кто в ней остаётся. Именно вы можете подставить плечо в развитии Республики Молдова. Ваше предназначение – превратить это место, называемое домом, в то, из которого вы больше не захотите уезжать, – подчеркнул премьер-министр Ион Кику. 
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