Руководство страны возложило цветы к памятнику «Скорбящая мать» и монументу Штефану чел Маре (ВИДЕО)

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Сегодня утром по случаю 29-летия независимости Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Ион Кику возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать» на мемориальном комплексе «Вечность», а затем и к памятнику Штефану Великому.

За все эти годы Молдова пережила много испытаний и трудностей, но с верой в Бога, с любовью к Отечеству и упорным трудом нам удалось их все преодолеть, отметил Додон.

– Этот год был трудным для нашего общества, но нам удалось выстоять экономически и морально. Наше государство показало свою стойкость, а наш народ продемонстрировал гуманность, понимание и профессионализм. Вместе мы преодолеем тяжелые времена и продолжим развивать нашу страну так, как хотим и как она того заслуживает. Только вместе мы построим целостную, мирную и процветающую Молдову. Как президент страны я и впредь буду прилагать все усилия для укрепления независимости нашего государства, – подчеркнул он.

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