Руководство страны уделяет повышенное внимание развитию населенных пунктов, – Додон (ФОТО)

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Игорь Додон провел сегодня встречу с депутатом Парламента Республики Молдова Аллой Пилипецкой, избранной по Сорокскому одномандатному округу, и главой Административного совета Водоканала города Сороки Артуром Леско.

Стороны провели обмен мнениями о ситуации в районе. Алла Пилипецкая и Артур Леско попросили помощи в решении проблем, связанных со строительством очистных сооружений в городе, т.к. этот вопрос обсуждается уже почти 20 лет. В связи с отсутствием таких сооружений окружающей среде наносится огромный урон, поскольку сточные воды попадают прямо в реку Днестр.

– Отметил, что действующее руководство РМ уделяет повышенное внимание развитию населенных пунктов нашей страны. Подчеркнул, что обозначенная проблема должна быть в срочном порядке изучена, нужно изыскать средства и возможности для ее разрешения, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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