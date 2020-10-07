Руководство страны продолжает поддерживать медицинских работников (ВИДЕО)

Руководство страны продолжает поддерживать медицинских работников (ВИДЕО)

43 тысячи медицинских работников страны получат в октябре повышенную на 30% заработную плату. Это первый этап предложенного Игорем Додоном двойного увеличения зарплат всем задействованным в области здравоохранения кадрам.  

В то же время работники больниц, участвующие в борьбе с коронавирусом, продолжают получать 100%-ную надбавку к зарплате. Для сотрудников учреждений догоспитальной и первичной помощи эта надбавка составляет 50%, рассказала на заседании правительства министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну.

Она добавила, что медицинские работники, заразившиеся коронавирусом на рабочем месте, как и прежде получают единовременное пособие от государства в размере 16 тысяч леев.

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