Руководство страны поздравило жителей Гагаузии с годовщиной принятия Закона «Об особом правовом статусе»

– Принятие Закона ознаменовало стабилизацию отношений между Кишиневом и Комратом, установление продуктивного политического диалога между центральной и региональной властью, поддерживаемого партнерами по развитию Республики Молдова. В то же время определение статуса Гагаузской автономии открыло широкие перспективы социально-экономического роста для региона. Сегодня автономно-территориальное образование Гагаузия демонстрирует ускоренные темпы развития, являясь поистине положительным примером для других регионов Республики Молдова. На мой взгляд, во многом это связано с эффективным управлением делами в автономии, в том числе с успешными проектами международного сотрудничества. Уверена, что возможности для развития региона будут расширяться и далее на благо нашей страны в целом, и что все заинтересованные стороны проявят открытость и ответственность, чтобы способствовать этому процессу, – добавила она.