Руководство страны поздравило жителей Гагаузии с годовщиной принятия Закона «Об особом правовом статусе»

Игорь Додон поздравил всех жителей и руководство Гагаузской автономии в лице башкана Ирины Влах с 26-й годовщиной принятия Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери)». 23 декабря 1994 года Парламент Республики Молдова проголосовал за этот закон, тем самым урегулировав один из межэтнических конфликтов на территории Республики Молдова.
– Сегодня мне особенно приятно поздравить наших гагаузских соотечественников, поскольку на прошлой неделе Парламент Республики Молдова принял два закона об Автономно-территориальном образовании Гагауз-Ери, которые вносят свой вклад в гармонизацию местного законодательства в соответствии с положениями Конституции, законодательства Республики Молдова и Закона об особом правовом статусе от 1994 года. Эти законопроекты были мной промульгированы и уже вступили в силу, – отметил он.
23 декабря 1994 года произошло событие большого значения для Молдовы и всего европейского пространства. Принятие Закона об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери) означало достижение компромисса в определении статуса автономии в составе Республики Молдова, доказав зрелость и конструктивизм политиков, вместе с тем став образцом мирного урегулирования межэтнического территориального конфликта, подчеркнула на своей странице в соцсети Зинаида Гречаный.
– Принятие Закона ознаменовало стабилизацию отношений между Кишиневом и Комратом, установление продуктивного политического диалога между центральной и региональной властью, поддерживаемого партнерами по развитию Республики Молдова. В то же время определение статуса Гагаузской автономии открыло широкие перспективы социально-экономического роста для региона. Сегодня автономно-территориальное образование Гагаузия демонстрирует ускоренные темпы развития, являясь поистине положительным примером для других регионов Республики Молдова. На мой взгляд, во многом это связано с эффективным управлением делами в автономии, в том числе с успешными проектами международного сотрудничества. Уверена, что возможности для развития региона будут расширяться и далее на благо нашей страны в целом, и что все заинтересованные стороны проявят открытость и ответственность, чтобы способствовать этому процессу, – добавила она.
Гречаный поблагодарила депутатов, проголосовавших в двух чтениях за проект изменений и дополнений в Закон о местном публичном управлении, Закон об административной децентрализации, Закон об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, а также в первом чтении за проект дополнений в статью 27 Закона об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери). Пакет законов направлен на гармонизацию национального законодательства, касающегося Гагаузской автономии, на укрепление доверия и партнерства между местными и центральными властями, повышение степени взаимопонимания между гражданами.
– По случаю 26-й годовщины со дня принятия Закона об особом правовом статусе Гагаузии хочу поздравить жителей автономии и пожелать всем гагаузам здоровья, благополучия и новых достижений во всех областях. Вместе, путем конструктивного диалога и конкретных действий, мы можем внести существенный вклад в процветающее будущее Гагаузии и Республики Молдова в целом, – подчеркнула спикер.
С памятной датой жителей Гагаузии поздравил и Ион Кику.
– Этот правовой акт заложил основу для обеспечения политической и экономической стабильности, всеобъемлющего и многостороннего развития, сохранения и продвижения национальных ценностей и национальной самобытности гагаузов, поддержания добрых отношений между этническими группами, которые формировались на этой земле веками. Таким образом, Гагаузия стала автономным территориальным образованием с особым статусом, который предоставил возможность для самоопределения гагаузов, являясь при этом неотъемлемой и неотчуждаемой частью Республики Молдова. Так Республике Молдова удалось стать примером мирного урегулирования этнополитических конфликтов, – подчеркнул он.
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