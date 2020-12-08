Руководство страны поздравило сотрудников Счётной палаты с 26-летием ведомства

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Как отметила председатель парламента Зинаида Гречаный, за эти годы данное учреждение прошло долгий путь развития. Являясь единственным органом, осуществляющим контроль над управлением финансовыми ресурсами и государственным имуществом, Счётная палата стала одним из самых уважаемых и авторитетных государственных ведомств в нашей стране.

– Вместе с тем были реализованы важные проекты с партнерскими организациями из других странах – Счётная палата Республики Молдова получила заслуженное признание международного аудиторского сообщества. Важным достижением стала сплоченная команда безупречных профессионалов, честных, дисциплинированных и ответственных людей, – подчеркнула она. Изменения, внесенные парламентом текущего созыва, которые предоставили Счётной палате расширенную автономию, являются доказательством полного доверия законодательного органа к этому учреждению, его руководству и сотрудникам, подчеркнула спикер.

– Желаю коллективу Счётной палаты успехов в важной работе, требующей высокой ответственности и корректности. Пусть принимаемые решения благотворно сказываются на управлении финансовыми ресурсами и государственным имуществом. Пользуясь случаем, желаю всем сотрудникам СП и их семьям крепкого здоровья, успехов и благополучия, – добавила Зинаида Гречаный. С праздником сотрудников Счётной палаты поздравил и премьер-министр Ион Кику.

– Пусть объективность, профессионализм, ответственность и транспарентность и далее будут главными правилами. Только так мы сможем повысить уровень доверия граждан к учреждениям и ко всему государству, – подчеркнул он.

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