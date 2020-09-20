Руководство страны поздравило соцработников с их профессиональным праздником

День работников сферы социальной защиты населения ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября.
Общеизвестно, что сильное и процветающее государство обеспечивает благополучие и высокое качество жизни всех своих граждан, оказывает им социальную помощь и поддержку на высоком уровне. Достижение этой цели немыслимо без работников сферы социальной защиты, реализующих национальную политику и программы в данной области, а эффективность системы во многом зависит от профессионализма тех, кого мы чествуем сегодня, и от их способности сопереживать другим. Проявляемые ими сострадание, терпение и забота, безоговорочная помощь, которую они предоставляют детям, оставшимся без попечения родителей, пожилым людям и лицам с особыми потребностями, одиноким и маргинализованным людям, вызывают самое глубокое уважение и восхищение, отметил на своей странице в соцсети по этому поводу Игорь Додон.
– Ваша профессия, совсем не легкая и очень ответственная, требует от вас доброты, чуткости, уважения и безграничной любви к людям. Пользуюсь возможностью, представившейся мне в связи с сегодняшним праздником, чтобы заверить вас в том, что я понимаю специфику вашей деятельности и степень прилагаемых вами усилий. Знаю, что социально-экономические вызовы, кризис, вызванный пандемией COVID-19, предъявляют к вам повышенные требования, усложняют вашу повседневную работу. Но я уверен, что, вопреки этим трудностям, вы будете и впредь выполнять свою благородную миссию так же добросовестно и самоотверженно, как до сих пор. Спасибо за то, что ваши сердца всегда открыты для тех, кто лишен внимания и любви. Спасибо за преданность делу, настойчивость и альтруизм, – подчеркнул президент.
По случаю празднования Дня работника сферы социальной защиты населения он подписал указ о присвоении высоких государственных наград ряду специалистов в данной области.
С поздравительным посланием обратилась и Зинаида Гречаный. Спикер отметила, что власти страны придают приоритетное значение программам социальной защиты населения. Цель большей части законодательных инициатив – это именно социальная защита граждан. Это и индексация пенсий два раза в год, и единовременное пособие для пенсионеров, и защита семьи и ребенка, граждан с особыми потребностями и другие инициативы.
– Понимаем, что этих мер недостаточно, но мы отталкиваемся от той сложной ситуации, которая сложилась в Молдове и во всем мире. Обязуемся приложить еще больше усилий, чтобы обеспечить всем гражданам нашей страны достойную жизнь. Уважаемые работники сферы социальной защиты, мы рассчитываем на вашу помощь в достижении этой важной цели. Уверена, что вместе нам это под силу! – добавила она.
Благодарность за вклад и самоотверженность всем социальным работникам страны выразил Ион Кику.
– Мы глубоко признательны за ваше содействие в развитии услуг социальной помощи и защиты. Рассчитываем и в дальнейшем и на ваше активное участие во внедрении мер социальной защиты, а правительство, в свою очередь, поддержит ваши усилия для обеспечения лучшей жизни граждан, – отметил он.
А генеральный примар Кишинева Ион Чебан подчеркнул, что это – одна из самых благородных профессий, предполагающая большую ответственность.
– Нынешняя сложная ситуация, сложившаяся из-за COVID-19, в очередной раз продемонстрировала, насколько необходим ваш труд. Выражаю вам огромную благодарность и признательность за участие и тяжелый, но такой важный труд. Мы восхищаемся вами, благодарим вас и желаем вам успехов! – написал градоначальник на своей странице в соцсети.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии