Руководство страны поздравило соцработников с их профессиональным праздником

– Ваша профессия, совсем не легкая и очень ответственная, требует от вас доброты, чуткости, уважения и безграничной любви к людям. Пользуюсь возможностью, представившейся мне в связи с сегодняшним праздником, чтобы заверить вас в том, что я понимаю специфику вашей деятельности и степень прилагаемых вами усилий. Знаю, что социально-экономические вызовы, кризис, вызванный пандемией COVID-19, предъявляют к вам повышенные требования, усложняют вашу повседневную работу. Но я уверен, что, вопреки этим трудностям, вы будете и впредь выполнять свою благородную миссию так же добросовестно и самоотверженно, как до сих пор. Спасибо за то, что ваши сердца всегда открыты для тех, кто лишен внимания и любви. Спасибо за преданность делу, настойчивость и альтруизм, – подчеркнул президент.