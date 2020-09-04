Руководство страны поздравило работников Таможенной службы с профессиональным праздником

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Игорь Додон, Зинаида Гречаный и Ион Кику обратились с поздравительными посланиями.

В частности, президент отметил, что с момента провозглашения независимости и суверенитета государства, когда были заложены основы таможенной системы, роль и вклад таможенника в обеспечение экономической безопасности государства постепенно, но уверенно повышались. Значение таможенного органа возрастало прямо пропорционально развитию международной торговли. Тот факт, что Таможенная служба ежегодно собирает и переводит в государственный бюджет внушительные суммы, доказывает непререкаемое значение этого органа для непрерывного процесса развития страны, добавил он.

– Пользуясь приятной возможностью, хочу подчеркнуть существенную роль Таможенной службы в упрощении внешнеторгового обмена, в создании благоприятного предпринимательского климата и борьбе с контрабандой. Благодарю вас за мужество и самоотверженность, проявленные в период пандемии, за то, что оставались на передовой, несмотря на риски и трудности. Спасибо вам, уважаемые сотрудники и ветераны Таможенной службы, за профессионализм и преданность делу, – подчеркнул Игорь Додон.



Таможенная служба – неотъемлемая часть суверенитета и независимости государства, один из гарантов экономической безопасности страны. Успех в реализации этой ответственной миссии зависит от каждого работника таможни – от Бричень и до Джурджулешть, отметила Зинаида Гречаный.

– Уверена, что утверждение нового Таможенного кодекса, который недавно был принят парламентом страны в первом чтении, облегчит работу Таможенной службы в контексте современного внутреннего и международного экономического положения. Выражаю уверенность, что вы и далее будете с честью отстаивать интересы Республики Молдова, защищать честь мундира молдавского таможенника и проявлять глубокую порядочность и бдительность при исполнении служебных обязанностей. Желаю поддержки коллег, а также здоровья – вам и вашим семьям! – написала она на своей странице в соцсети.

За ответственность, компетентные и быстрые действия для защиты экономических интересов страны, вклад и профессионализм от имени Правительства РМ всех таможенников страны поблагодарил Ион Кику.

– Старая поговорка гласит, что имеет значение первое впечатление. Именно вы создаете первое впечатление о нашей стране у граждан, которые приезжают в Молдову или пересекают ее территорию. Желаю вам крепкого здоровья, процветания, новых профессиональных достижений, упорства для обеспечения финансовой и экономической безопасности РМ, – подытожил премьер.

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