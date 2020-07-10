Руководство страны поможет пострадавшим от наводнений населенным пунктам и их жителям

Руководство страны поможет пострадавшим от наводнений населенным пунктам и их жителям

Об этом на брифинге для прессы объявил Ион Кику.  

Помощь будет выделена из интервенционного фонда местным властям и жителям сёл Ханска, Костешть, Пожарень, Цыпала, Хорешть Яловенского района, села Четирень Унгенского района, Басарабяски, Липкан и сёл Киштелница, Сэрэтений Векь и Леушень Хынчештского района. Нанесенный им ущерб определили специальные комиссии.

Прием заявок на получение помощи продолжается, сказал Кику.

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