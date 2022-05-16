Руководство “Spații verzi” временно отстранено от должности из-за трагического случая в столичном парке

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Глава муниципального предприятия “Spații verzi” Лилиан Карп временно отстранён от должности на период служебного расследования инцидента, произошедшего в субботу в столичном парке “Алунелул”. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан.

Глава муниципия выразил соболезнования семье ребёнка, погибшего в результате падения большой ветки. По его словам, это большая трагедия, и в этих обстоятельствах необходимо объединить усилия.

В городе тысячи деревьев, которые срочно нужно очистить, даже если они кажутся здоровыми. Некоторые ветки нужно немедленно срезать, потому что из-за сильного ветра произошла эта трагедия. Я прошу команду примарии совместно с Агентством по охране окружающей среды выступить единым фронтом, чтобы сразу же получить поддержку специалистов по охране окружающей среды для оперативного вмешательства. Сегодня в Агентство по охране окружающей среды поступило много запросов, и я прошу рассмотреть их в первую очередь. В то же время, в каждом секторе специализированные группы тщательно обследуют деревья в детских садах, школах, социальных учреждениях, в зелёных зонах, на улицах и тротуарах, – подчеркнул Чебан.

Генпримар добавил, что инициирует внутреннее расследование, а отчёт по этому инциденту должен быть представлен в течение трёх дней.

Хочу отметить, что ни одно дерево не может быть срублено в зелёных зонах без разрешения Агентства по охране окружающей среды, мы не имеем на это права. В прошлом году предприятие “Spații Verzi” очистило 9885 деревьев и вырубило 5345. В то же время было принято 185 решений об отказе в вырубке деревьев, – сказал Чебан.

Он добавил, что только за период с января по май в Агентство по охране окружающей среды “Spații Verzi” подало документы на получение разрешений, а именно:

фитосанитарный контроль – 258 оформленных документов;

деревья для очистки – 3066, разрешено – 2288;

деревья для вырубки – 620, разрешено – 242;

получено разрешений – 182.

Если определено, что дерево нуждается в вырубке, то через месяц, два или три, когда получим разрешение, эти деревья могут упасть. Поэтому необходимо действовать оперативно, – подчеркнул генпримар.

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