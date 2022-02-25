Руководство районов страны помогает беженцам из Украины

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В приграничном с Украиной районе Штефан-Водэ создано более 1500 мест для размещения украинских беженцев.

Так, председатель района Штефан-Водэ Василе Максим при поддержке районного совета определил возможности района по оказанию помощи беженцам из Украины. Сегодня состоялось заседание Окружной комиссии по чрезвычайным ситуациям Штефан-Водэ, на которой было принято решение о создании в селе Паланка временного центра по управлению потоком беженцев.

Каушанское территориальное управление по безопасности пищевых продуктов окажет помощь временному центру и будет контролировать безопасность пищевых продуктов, а также оказывать первую помощь домашним животным беженцев.

Главное управление социальной помощи и защиты семьи Штефан Водэ назначит общественных социальных работников и социальных работников для оказания гуманитарной помощи беженцам во временных центрах.

Таким образом, беженцы-граждане Украины могут быть размещены: в городе Штефан-Водэ, в селах Талмаза, Виишоара, Алава, Березоая, а также в других населенных пунктах района.

30 мест для размещения беженцев подготовили в Бессарабке.

Об этом сообщил председатель Бессарабского района Пётр Пушкарь. По его словам, после введения в стране ЧП усилия направлены на увеличение возможности принимать и размещать беженцев из Украины.

– Прошу руководителей ведомств и примаров призывать общество к спокойствию и сплоченности, обеспечить функциональность всех подведомственных структур, быть максимально внимательными к проблемам жителей района и прибывающих из Украины людей, – сообщил Пушкарь.

Местные власти в Дондюшанах, Рышканах, Кантемире готовы принять украинских беженцев.

Местные власти Дондюшан подготовили 140 мест для беженцев из Украины. Временный штаб предоставил для них местную гостиницу, школы, детсады, общежития и здания бывшего детдома.

Руководство Рышканского района готово обеспечит проживание для украинских граждан в образовательных учреждениях.

Местная администрация Кантемира сообщила о готовности 320 мест для проживания лиц, прибывших из Украины.

Их разместят в том числе и в частных домохозяйствах.

Вопросы размещения беженцев и оказания им помощи были рассмотрены также Бричанским районным советом, комиссиями по чрезвычайным ситуациям Дондюшанского и Кагульского районов.

Районные власти Бричанского района определили места для украинских беженцев. Тема обсуждалась сегодня, 25 февраля, на внеочередном заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В совещании приняли участие примары района и руководители специализированных служб.

Власти обратились также к жителям района, которые готовы предоставить жильё или какую-либо помощь беженцам, с просьбой сообщить об этом мэру населённого пункта, где они проживают.

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