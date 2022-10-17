Руководство ПСРМ встретилось с руководством фракции «Единая Россия» и депутатами Государственной Думы

Руководство ПСРМ встретилось с руководством фракции «Единая Россия» и депутатами Государственной Думы

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию вице-спикер Парламента Республики Молдова, исполнительный секретарь  ПСРМ Влад Батрынча и член Исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь провели встречу с Вячеславом Макаровым, заместителем председателя фракции «Единая Россия» и депутатами Государственной Думы, участниками группы по связям с Парламентом Республики Молдова, под координаторством депутата фракции «Единая Россия» Артёма Турова.

Стороны отметили важность сохранения и развития диалога между нашими государствами на всех уровнях.

– Нам предстоит возобновить межпарламентское сотрудничество в интересах наших народов и экономики, – подчеркнул Влад Батрынча.

Беседа была посвящена актуальному состоянию молдо-российских отношений, проблемам и сложностям на разных направлениях. Представители ПСРМ выразили уверенность в необходимости вернуться к высокому уровню интенсивности двусторонних отношений, позволявшему уверенно развивать ключевые отрасли молдавской экономики.

Официальные лица подчеркнули приверженность дружественному и прагматичному подходу к решению всех вопросов повестки дня и договорились о поддержании тесного сотрудничества на всех межпартийных и межпарламентских платформах.

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