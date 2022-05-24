Руководство ПСРМ встретилось с главой Представительства ЕС в Молдове

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Исполнительный секретарь Партии социалистов Республики Молдова Влад Батрынча вместе с членом исполкома партии Ольгой Чеботарь, председателем парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаидой Гречаный и вице-председателем фракции БКС Корнелиу Фуркулицэ приняли главу Представительства Европейского союза в Кишинёве Яниса Мажейкса.

В ходе беседы Влад Батрынча подчеркнул, что в свете последних событий во внутренней политике – в частности, задержания бывшего главы государства Игоря Додона – действия власти расцениваются как запугивание и попытка расправиться с оппозицией, внушить страх гражданам Республики Молдова на фоне острых социально-экономических проблем.

Влад Батрынча добавил, что поддерживает позицию посла в том, что никто не может быть выше закона, но важно не отдавать предпочтение какой-либо политической силе, особенно когда расследуются политические вопросы в попытке отвлечь внимание от более важных вещей, включая резонансные дела, по которым нанесён ущерб как имиджу, так и бюджету государства. В том же ключе Батрынча отметил явное и преднамеренное игнорирование властью всех законодательных инициатив, продвигаемых фракцией Блока коммунистов и социалистов.

Зинаида Гречаный, в свою очередь, назвала необоснованными обвинения, выдвинутые против бывшего президента страны, сценарием дестабилизации и раскола общества вместо его консолидации и сотрудничества с целью борьбы с экономической стагнацией и усилий по сохранению мира на фоне ситуации в регионе.

Корнелиу Фуркулицэ добавил, что это уголовное дело, а также другие дела против членов Партии социалистов и бывшего генерального прокурора Александра Стояногло должны быть осуждены и прекращены немедленно. При этом он акцентировал внимание на некоторых резонансных делах о мошенничестве в особо крупных размерах, повлекших огромный ущерб для Республики Молдова.

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