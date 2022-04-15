Руководство ПСРМ созвало заседание северного регионального штаба

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Сегодня в Бельцах исполнительный секретарь ПСРМ, вице-председатель парламента Влад Батрынча вместе с главой парламентской фракции Зинаидой Гречаный, членами исполкома партии Ольгой Чеботарь и Максимом Лебединским встретились с лидерами и исполнительными секретарями партийных территориальных организаций севера страны.

В ходе встречи была обсуждена ситуация в регионе в контексте кризисов, с которыми сталкивается наша страна, а также действия, которые необходимо предпринять.

В частности, участники встречи уделили внимание тому, как решается миграционный кризис, а также вопросу нехватки средств в районах для содержания учебных заведений и текущим проблемам простых людей.

Кроме того, собеседники коснулись политических событий в стране, и осудили запрет властями свободы слова и принятые ими решения, которые не отвечают интересам жителей Молдовы.

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