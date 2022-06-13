Руководство ПСРМ провело встречу с послом США

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Вице-спикер Парламента Республики Молдова, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча вместе с членом Исполкома ПСРМ Ольгой Чеботарь встретились сегодня с Кентом Д. Логсдоном, послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова.

В ходе диалога представители ПСРМ подчеркнули, что выступают за независимую, равноудаленную и профессиональную судебную систему. В контексте последних политических событий в стране и развития резонансных дел члены ПСРМ высказались против политизации правосудия и преследования политических оппонентов посредством явных актов политической расправы и запугивания. В связи с этим Влад Батрынча сослался на необоснованные обвинения, выдвинутые против бывшего Президента Республики Молдова Игоря Додона.

При этом упоминалась возможность достижения консенсуса между левыми и правыми силами по социально-экономическим вопросам, а также необходимость укрепления общества для решения наиболее злободневных проблем населения.

В ходе диалога официальные лица также обсудили парламентскую повестку оппозиции и другие актуальные вопросы.

В завершение встречи стороны обязались поддерживать и динамично развивать сотрудничество.

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